Aritzia Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Die kanadische Bekleidungsmarke Aritzia wurde in den letzten 12 Monaten von Analysten beobachtet, die das Unternehmen mit einem neutralen Rating bewerteten. In diesem Zeitraum erhielt Aritzia einmal die Einschätzung "Gut" und dreimal die Einschätzung "Neutral". Kurzfristig betrachtet, wurde das Unternehmen im letzten Monat zweimal als "Neutral" bewertet. Das mittlere Kursziel wurde auf 34,5 CAD festgelegt, was einer erwarteten Entwicklung von 24,55 Prozent entspricht. Die Analysten sehen daher eine positive Entwicklung der Aktie und bewerten sie insgesamt als "Neutral".

Im Bereich des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) wird Aritzia derzeit mit einem Wert von 27 bewertet, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche als unterbewertet gilt und daher als "Gut" eingestuft wird.

Der Aktienkurs von Aritzia in den letzten 12 Monaten zeigt eine Rendite von -40,38 Prozent, was deutlich unter dem Durchschnitt der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" liegt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment für Aritzia ist hingegen positiv, da in den sozialen Medien mehrheitlich positive Meinungen über das Unternehmen veröffentlicht wurden. Die Anleger-Stimmung wird daher insgesamt als "Gut" bewertet.