Aritzia Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Aritzia beträgt 40, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" (KGV von 35,31) eine Überbewertung um etwa 15 Prozent bedeutet. Basierend auf fundamentalen Kriterien erhält Aritzia daher eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Ebene.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Aritzia eine Performance von -23,88 Prozent. Im Vergleich dazu ist der Durchschnitt ähnlicher Unternehmen aus der Branche um -10,09 Prozent gefallen, was einer Underperformance von -13,79 Prozent für Aritzia entspricht. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite bei -6,07 Prozent, wobei Aritzia um 17,81 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Aritzia in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Aktienkursen kann nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der öffentlichen Meinung beurteilt werden. Unsere Analysten haben die sozialen Medien auf Aritzia hin untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Meinungen überwiegend positiv waren. Zusätzlich wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Aritzia in den sozialen Medien diskutiert. Daher erhält die Aktie in diesem Aspekt eine "Gut"-Bewertung.

Die Dividendenrendite liegt bezogen auf das aktuelle Kursniveau bei 0 Prozent, was 3,43 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Textilien Bekleidung und Luxusgüter, 3,43) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aritzia-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividende wird in Relation zum aktuellen Aktienkurs betrachtet.