Aritzia Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass Aritzia über einen längeren Zeitraum eine durchschnittliche Aktivität aufweist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls stabil und entspricht einer Einschätzung als "Neutral"-Wert. Insgesamt erhält Aritzia in diesem Punkt also die Einstufung "Neutral".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Aritzia bei -40,38 Prozent, was mehr als 37 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" liegt die Rendite mit 38,97 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die Aritzia-Aktie wird von Analysten derzeit als "Neutral" bewertet, basierend auf 1 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die Analysten kommen im Schnitt zur gleichen Beurteilung und legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde, ergibt sich ein Aufwärtspotential von 23,08 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Aritzia also eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt Aritzia 3,71 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.