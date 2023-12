Arisz Acquisition Aktie: Das war nur der Anfang!

Weitere Suchergebnisse zu "Arisz Acquisition Corp":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als „überverkauft“ betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI von Arisz Acquisition liegt bei 12,5, was einer Einstufung als "Gut" entspricht. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 21,67 und wird ebenfalls als "Gut" bewertet.

Die Analyse der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmung unter den Anlegern in den letzten Monaten zunehmend schlechter wurde. Auch die Diskussionsintensität hat abgenommen, was zu einer negativen Bewertung führt. Daher erhält die Arisz Acquisition-Aktie ein "Schlecht"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv eingestellt waren. Die Anleger waren an neun Tagen überwiegend positiv und an fünf Tagen neutral. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer insgesamt positiven Stimmung und zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Arisz Acquisition derzeit als "Neutral" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 10,62 USD, während der Kurs der Aktie bei 10,95 USD liegt, was einer Abweichung von +3,11 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt 10,78 USD, was einer Abweichung von +1,58 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.