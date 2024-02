Arisz Acquisition Aktie: Jubelschreie!

Weitere Suchergebnisse zu "Arisz Acquisition Corp":

Die technische Analyse der Arisz Acquisition-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +4,38 Prozent aufweist. Dies führt zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt eine ähnliche Abweichung von +2 Prozent und damit ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für die Arisz Acquisition-Aktie zeigt an, dass das Wertpapier überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 28,57 Punkten und der RSI25 bei 29,41 Punkten. Beide Werte führen zu einer "Gut"-Bewertung. Somit erhält das Wertpapier insgesamt ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Stimmungslage der Anleger sich zunehmend eingetrübt hat, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsintensität war in den letzten Monaten geringer, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist hingegen insgesamt besonders positiv. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen stark diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung aus charttechnischer Sicht, eine positive Einschätzung des RSI und der Anleger-Stimmung, sowie eine negative Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz.