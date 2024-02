Aristocrat Leisure Aktie: Das war nur der Anfang!

Die Aristocrat Leisure-Aktie wird derzeit mit einem Kurs von 44,13 AUD gehandelt, was einer Differenz von +5,3 Prozent zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Über einen Zeitraum von 200 Tagen betrachtet, wird die Aktie ebenfalls als "Gut" eingestuft, da die Differenz zum GD200 bei +9,89 Prozent liegt. Somit wird die Aktie charttechnisch insgesamt als "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität in den Diskussionen über Aristocrat Leisure gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte in diesem Zeitraum kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt "Schlecht" Stimmungsbild führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv für Aristocrat Leisure. In den vergangenen beiden Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen behandelt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Auf Basis des Relative Strength-Index wird die Aktie der Aristocrat Leisure als neutral eingestuft. Der RSI7 liegt bei 44,62, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 29,12 liegt und somit eine "Gut"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.