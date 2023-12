Aristocrat Leisure Aktie: Der nächste starke Knaller!

Die Aristocrat Leisure wird derzeit in der technischen Analyse als "Gut" eingestuft, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Unternehmens liegt bei 39,08 AUD, während der Aktienkurs bei 41,8 AUD um +6,96 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 39,86 AUD, was einer Abweichung von +4,87 Prozent entspricht und die Aktie somit als "Neutral"-Wert kennzeichnet. Insgesamt erhält die Aristocrat Leisure somit das Rating "Gut".

Bezüglich des Sentiments und Buzz zeigt sich ein gemischtes Bild. Die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität ergeben eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Aristocrat Leisure erfährt jedoch eine negative Entwicklung, wodurch das langfristige Stimmungsbild als "Schlecht" eingestuft wird.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt sich ebenfalls uneinheitlich. In den vergangenen zwei Wochen wurde die Aktie als eher neutral bewertet, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Zusammengefasst ergibt dies eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird die Aristocrat Leisure als überverkauft eingestuft, was zu einer "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen eine neutrale Einschätzung, wodurch das Wertpapier insgesamt mit einem "Gut"-Rating bewertet wird.