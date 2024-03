Aristocrat Leisure Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Die Aktie von Aristocrat Leisure wird anhand verschiedener Faktoren bewertet. Die Diskussionsintensität im Netz zeigt eine übliche Aktivität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist jedoch negativ, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) deutet darauf hin, dass die Aktie als überkauft angesehen wird, was zu einer schlechten Bewertung führt. Der RSI25 signalisiert eine neutrale Situation, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war größtenteils neutral, mit negativen Diskussionen in den letzten Tagen. Dadurch erhält die Aktie eine schlechte Bewertung für das Anleger-Sentiment.

In technischer Hinsicht zeigt die 200-Tage-Linie eine positive Entwicklung, was zu einer guten Bewertung führt. Die Differenz zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage deutet jedoch auf ein neutrales Signal hin, was zu einer insgesamt guten Bewertung führt.