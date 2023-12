Aristocrat Leisure Aktie: Reagiert die Aktie?

Die Stimmung und das Engagement in der Internet-Kommunikation können starke positive oder negative Auswirkungen haben, die mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkannt werden können. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für Aristocrat Leisure jedoch deutlich eingetrübt. Daher erhält die Aktie von uns eine "Schlecht"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien, gemessen anhand der Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer, zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen. Daher erhält Aristocrat Leisure eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In technischer Hinsicht ist die Aristocrat Leisure mit einem Kurs von 40,9 AUD inzwischen +2,74 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt. Daher wird sie kurzfristig als "Neutral" eingestuft. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Neutral" bewertet. Die Distanz zum GD200 beläuft sich auf +4,76 Prozent, was eine neutrale Einschätzung für die Aktie in charttechnischer Hinsicht ergibt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 32,52 Punkten, was bedeutet, dass die Aristocrat Leisure-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI25 zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist (Wert: 47,41), wodurch auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird. Insgesamt erhält Aristocrat Leisure daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Aspekt unserer Analyse.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments ist die Diskussion und Interaktion der Marktteilnehmer in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Aristocrat Leisure wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert. An drei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün an, und es konnten keine negativen Diskussionen verzeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt zehn Tagen. In den letzten ein bis zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Somit erhält Aristocrat Leisure auf der Basis des Anleger-Sentiments insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.