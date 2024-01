Aristocrat Leisure Aktie: Pleite oder Chance?

Die Stimmung und das Interesse der Anleger an Aristocrat Leisure haben sich in den letzten Wochen kaum verändert. Unsere Analyse zeigt, dass die Diskussionsstärke in den sozialen Medien keine außergewöhnliche Aktivität verzeichnet hat. Daher bewerten wir die Aktie insgesamt als "Neutral".

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Aristocrat Leisure diskutiert. Negative Diskussionen waren kaum vorhanden, und an insgesamt einem Tag waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Aktuell zeigen sich die Anleger auch weiterhin vor allem an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aristocrat Leisure-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 39,27 AUD lag. Der letzte Schlusskurs am Handelstag lag bei 40,95 AUD, was einem Unterschied von +4,28 Prozent entspricht. Daher erhalten wir eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigen ähnliche Werte, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Aristocrat Leisure zeigt mit einem Niveau von 75,76 eine "Schlecht"-Einstufung. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, weist mit 46,05 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht".

Basierend auf diesen Analysen erhält die Aristocrat Leisure-Aktie eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Stimmung, eine "Gut"-Einschätzung in Bezug auf das Anleger-Sentiment und eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die technische Analyse.