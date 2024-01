Aristocrat Leisure Aktie: Geht es jetzt los?

Die Aristocrat Leisure notiert derzeit bei 39,74 AUD und liegt damit um -0,87 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet ergibt sich jedoch eine Distanz zum GD200 von +1,02 Prozent, was die Bewertung ebenfalls als "Neutral" ausweist.

Die Diskussionen auf sozialen Medien zeigen insgesamt positive Meinungen zu Aristocrat Leisure in den letzten zwei Wochen. Auch die Kommentare und Meinungen sprechen für eine gute Einschätzung des Unternehmens. Daher wird die Aktie als "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Aristocrat Leisure, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Aktie hat auch weniger Aufmerksamkeit auf sich gezogen als üblich.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt, dass die Aktie von Aristocrat Leisure überkauft ist, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 hingegen zeigt weder überkaufte noch überverkaufte Werte, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.