Aristocrat-Investoren können es immer noch nicht glauben

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Aristocrat. Weder eine Tendenz zu besonders positiven noch zu negativen Themen in den sozialen Medien wurde festgestellt, weshalb das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet wird. Ebenso konnte keine signifikante Veränderung in der Stärke der Diskussion oder der Anzahl der Beiträge festgestellt werden, weshalb auch dies mit "Neutral" bewertet wird.

Die überwiegend privaten Nutzer in den sozialen Medien haben Aristocrat in den letzten zwei Wochen als besonders positiv bewertet. Diese Einschätzung basiert auf der Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen. In den letzten Tagen wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer insgesamt positiven Anleger-Stimmung führt. Daher wird die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft.

Aus charttechnischer Sicht ist der Kurs von Aristocrat derzeit +63,33 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage und +63,33 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 200 Tage entfernt. Aufgrund dieser Werte wird die Aktie sowohl für die kurzfristige als auch für die langfristige Betrachtung als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 100 Punkte, was bedeutet, dass Aristocrat momentan als überkauft eingestuft wird. Dahingegen ist der 25-Tage-RSI überverkauft, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung für diesen Punkt der Analyse führt.