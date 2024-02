Aristocrat-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Bei der Bewertung einer Aktie spielen verschiedene Faktoren eine Rolle, darunter auch Sentiment und Buzz in der Online-Kommunikation. In Bezug auf Aristocrat hat die Diskussionsintensität in den letzten Monaten eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung deutet auf eine neutrale Einstufung hin. Insgesamt ergibt sich daher für Aristocrat ein neutraler Wert.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, und in den letzten zwei Wochen wurde über Aristocrat eher neutral diskutiert. Es gab weder deutlich positive noch negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer neutralen Einschätzung der Aktie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Aristocrat-Aktie am letzten Handelstag bei 0,023 USD lag, was einem Unterschied von +15 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Wenn man den 50-Tages-Durchschnitt betrachtet, ergibt sich jedoch ein anderer Trend, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Aristocrat für die einfache Charttechnik eine neutrale Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses und zeigt für Aristocrat aktuell einen neutralen Wert von 50. Bei Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich jedoch ein Wert von 27, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich für den RSI daher eine "Gut"-Einstufung für die Aristocrat-Aktie.