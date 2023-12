Aristocrat Aktie: Das ist die Höhe!

Die technische Analyse der Aristocrat-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 0,03 USD, während der aktuelle Kurs bei 0,0499 USD liegt, was einer Abweichung von +66,33 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,02 USD unter dem aktuellen Kurs, was einer Abweichung von +149,5 Prozent entspricht. Daraus ergibt sich ebenfalls ein "Gut"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen also für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzzes ist die Stimmungslage eher neutral. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein neutrales langfristiges Bild. Daher wird das Unternehmen hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbildes als "Neutral" eingestuft.

Auch die Anlegerstimmung, die sich aus sozialen Plattformen ableiten lässt, wird als neutral bewertet. Sowohl die Kommentare als auch die vorherrschenden Themen der Nutzer zeigen eine neutrale Tendenz. Daher erhält die Aktie auch in dieser Betrachtung die Einstufung "Neutral".

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt gemischte Signale. Während der RSI der letzten 7 Tage auf ein "Schlecht"-Rating hindeutet, ergibt die Betrachtung des RSI der letzten 25 Tage ein "Gut"-Rating. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Aristocrat damit ein "Neutral"-Rating.