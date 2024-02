Aristocrat Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Die Aristocrat-Aktie wurde in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich mit einem Schlusskurs von 0,02 USD gehandelt. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 0,023 USD (+15 Prozent Unterschied), was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt aktuell bei 0,03 USD, was einen Unterschied von -23,33 Prozent zum letzten Schlusskurs bedeutet und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aristocrat-Aktie eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine durchschnittliche Aktivität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate. Daher wird die Aktie von Aristocrat insgesamt als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und zeigt in den letzten zwei Wochen eine neutrale Diskussion ohne ausgeprägte positive oder negative Themen. Dies führt zu einer "Neutral"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt einen Wert von 50, was bedeutet, dass die Aristocrat-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auf Basis des RSI25 wird die Aktie jedoch als überverkauft betrachtet, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung des RSI führt.