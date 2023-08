Arista Networks: Bankanalysten erwarten Kursziel von 151,43 EUR

Die Aktie von Arista Networks ist nach Einschätzung der Bankanalysten aktuell unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel wird bei 151,43 EUR gesehen, was Investoren eine Rendite in Höhe von -10,09% eröffnet.

• Arista Networks legt am Finanzmarkt um +19,68% zu

• Aktuelle Marktstimmung relativ optimistisch

• Anteil optimistischer Analysten bei +64,00%

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Aktie von Arista Networks einen Zuwachs in Höhe von +19,68%. In den vergangenen fünf Handelstagen konnte sich ein positives Momentum entwickeln und die Gesamtperformance auf +12,87% steigern. Die Stimmung am Markt ist somit überwiegend positiv.

Zehn Analysten halten die Aktie sogar für einen starken Kauf und sechs weitere sehen sie als kaufenswert an. Neun Experten bewerten das Wertpapier mit “halten”. Somit liegt der Anteil der Optimisten...