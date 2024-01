Arista Networks Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse, und Arista Networks weist mit einem Wert von 39,51 einen deutlich niedrigeren Wert als das Branchenmittel in der Kommunikationsausrüstungsbranche auf, was auf eine Unterbewertung hinweist. Das Branchen-KGV liegt bei 45,99, was einem Unterschied von 14 Prozent entspricht. Aufgrund dessen wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

In den letzten zwölf Monaten gab es insgesamt 16 Analystenbewertungen für die Arista Networks-Aktie, wovon 14 Bewertungen als "Gut", 2 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Zusammenfassend ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating. In den letzten Monatseinschätzungen stuften 1 Analyst die Aktie als "Gut" ein und keiner als "Neutral" oder "Schlecht". Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 203,4 USD, was ein Abwärtspotential von -18,39 Prozent bedeutet. Das führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung und insgesamt zu einem "Neutral"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Arista Networks liegt derzeit bei 182,68 USD. Der Aktienkurs liegt bei 249,23 USD, was einem Abstand von +36,43 Prozent entspricht, und wird daher als "Gut" eingestuft. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 222,38 USD, was einer Differenz von +12,07 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Gut"-Signal ergibt. Insgesamt fällt das Fazit auf Basis der technischen Analyse daher auch hier positiv aus.

In Bezug auf die Dividende weist Arista Networks im Vergleich zum Branchendurchschnitt in der Kommunikationsausrüstungsbranche eine Dividendenrendite von 0 % auf, was 11546,47 Prozentpunkte weniger ist als der branchenübliche Durchschnitt von 11546,47 %. Der niedrigere Ertrag führt somit zur Einstufung als "Schlecht".