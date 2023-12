Arista Networks Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Das Anleger-Sentiment für Arista Networks ist in den sozialen Medien in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An neun Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an fünf Tagen die Stimmung negativer war. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegen vor allem positive Themen, was heute zu einer "Gut"-Einschätzung der Aktie führt. Automatische Analysen der Kommunikation zeigen, dass in letzter Zeit vor allem positive Signale im Vordergrund standen, wodurch Arista Networks insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält.

Die Dividendenrendite von Arista Networks liegt derzeit bei 0 %, was unter dem Branchendurchschnitt von 11651,49 % für die "Kommunikationsausrüstung" liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Im Branchenvergleich zeigt Arista Networks in den letzten 12 Monaten eine Performance von 68,39 %, was eine Outperformance von +45,02 % im Vergleich zu anderen Aktien der "Kommunikationsausrüstung"-Branche bedeutet. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Performance mit 7,31 % über dem Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Analysten bewerten die Arista Networks-Aktie aktuell mehrheitlich mit "Gut", basierend auf 13 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es gibt keine neuen Analystenupdates aus dem letzten Monat, aber die durchschnittliche Kursprognose der Analysten (195,2 USD) weist auf ein Abwärtspotential von -14,96 % hin, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Arista Networks eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.