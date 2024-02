Arista Networks Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Die Dividendenpolitik von Arista Networks weist derzeit eine niedrigere Ausschüttung im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Kommunikationsausrüstung auf. Der Unterschied beträgt 11298,03 Prozentpunkte (0 % gegenüber 11298,03 %), was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien ist in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ. Unsere Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge ergab, dass hauptsächlich kritische Themen diskutiert wurden. Zudem konnten wir 2 klare negative Signale identifizieren, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt.

Von insgesamt 13 Analystenbewertungen für Arista Networks in den letzten zwölf Monaten waren 12 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht", was zu einem insgesamt positiven Rating für die Aktie führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 207,67 USD, was ein Abwärtspotential von -20,66 Prozent bedeutet und somit zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) von Arista Networks liegt bei 56,96, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 45 und wird ebenfalls als neutral eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher für diese Kategorie die Einstufung als "Neutral".