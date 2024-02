Arista Networks Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Arista Networks hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 89,36 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kommunikationsausrüstung"-Branche eine Outperformance von +93,41 Prozent bedeutet. Im Gegensatz dazu verzeichnete der "Informationstechnologie"-Sektor eine durchschnittliche Rendite von -0,33 Prozent, wobei Arista Networks um 89,69 Prozent über diesem Durchschnitt lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) liegt der RSI7 von Arista Networks bei 38,23 Punkten und der RSI25 bei 45,82 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier in beiden Kategorien eine "Neutral"-Bewertung.

Bei der Dividendenausschüttung schneidet Arista Networks im Vergleich zur Branche "Kommunikationsausrüstung" schlecht ab, da die Dividenden niedriger ausfallen. Der Unterschied beträgt beachtliche 11569,63 Prozentpunkte, was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs von Arista Networks bei 199,49 USD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 273,74 USD aufweist. Dies bedeutet eine Distanz zum GD200 von +37,22 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 254 USD, was einer Distanz von +7,77 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Arista Networks-Analyse vom 27.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich Arista Networks jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Arista Networks-Analyse.

Arista Networks: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...