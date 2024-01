Arista Networks Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Die Einschätzung von Aktienkursen umfasst neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich Arista Networks untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde überwiegend positiv waren. Zudem haben Nutzer in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen im Zusammenhang mit Arista Networks in den sozialen Medien diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Bewertung "Gut".

Zusätzlich wurde die Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen erweitert. Vier konkret berechnete Signale stehen zur Verfügung (4 "Gut", 0 "Schlecht"), was zu einer "Gut" Bewertung auf der Ebene der Handelssignale führt. Somit ergibt sich der Befund, dass Arista Networks hinsichtlich der Stimmung als "Gut" einzustufen ist.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Informationstechnologie" hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 102,53 Prozent erzielt, was 93,12 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Kommunikationsausrüstung" beträgt -0,49 Prozent, wobei Arista Networks aktuell 103,02 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Hinsichtlich der Dividende weist Arista Networks eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Arista Networks-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 181,5 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 230,92 USD liegt, was einem Unterschied von +27,23 Prozent entspricht. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+5,82 Prozent). Daher erhält die Arista Networks-Aktie in der technischen Analyse ein "Gut"-Rating.

Insgesamt wird die Arista Networks-Aktie aufgrund positiver Stimmung und hoher Rendite mit einem "Gut"-Rating bewertet.