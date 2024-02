Arista Networks Aktie: Enormes Potenzial ....

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Arista Networks beträgt derzeit 45, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 46,37 als annähernd durchschnittlich zu bewerten ist. In Bezug auf fundamentale Kriterien wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf Dividendenrenditen schüttet Arista Networks im Vergleich zur Branche Kommunikationsausrüstung eine Rendite von 0 % aus, was 11349,15 Prozentpunkte weniger als der Durchschnitt ist. Somit wird der Ertrag als "Schlecht" bewertet.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Arista Networks-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 195,11 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 265,67 USD liegt. Dies entspricht einer Abweichung von +36,16 Prozent, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (247,75 USD) liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von +7,23 Prozent darüber, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie somit in der einfachen Charttechnik als "Gut" bewertet.

Im Vergleich zur Rendite von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") hat die Aktie von Arista Networks im vergangenen Jahr eine Rendite von 95,7 Prozent erzielt, was 479,9 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kommunikationsausrüstung" beträgt -1,57 Prozent, während Arista Networks aktuell 97,26 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.