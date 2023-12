Central Japan Railway Co Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Der Aktienkurs der Central Japan Railway hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 10,72 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Straße und Schiene"-Branche im Durchschnitt um 18,26 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass die Central Japan Railway eine Underperformance von -7,54 Prozent aufweist. Im "Industrie"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 22,16 Prozent, wobei die Central Japan Railway 11,44 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt die Central Japan Railway mit 0,81 Prozent 1,6 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2 Prozent in der "Straße und Schiene"-Branche. Daher kann die Aktie aus heutiger Sicht als unrentables Investment angesehen werden und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Segment "Straße und Schiene" ist die Aktie der Central Japan Railway mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,09 insgesamt 32 Prozent niedriger, da der Branchendurchschnitt bei 16,24 liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als unterbewertet eingestuft, was eine "Gut"-Bewertung zur Folge hat.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der Relative Strength-Index (RSI) der Central Japan Railway einen Wert von 22,34, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 32,02 und zeigt eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung auf "Gut" für die Aktie der Central Japan Railway.