Arista Networks Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Die Analysten schätzen die Aktie der Arista Networks auf langfristiger Basis als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten wurden 13 Bewertungen als Gut, 3 als Neutral und keine als Schlecht eingestuft. Obwohl es im letzten Monat keine Analystenupdates zu Arista Networks gab, erwarten die Analysten im Durchschnitt ein Kursziel von 195,2 USD. Dies entspricht einer Erwartung von -13,85 Prozent, da der aktuelle Schlusskurs bei 226,57 USD liegt, was einer "Schlecht"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Die Stimmung der Anleger gegenüber den Aktienkursen lässt sich nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung einschätzen. Die Beurteilung von Arista Networks durch Anleger in sozialen Medien war überwiegend positiv. Auch die Diskussionen in den sozialen Medien der letzten ein bis zwei Tage waren größtenteils positiv. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung eine "Gut"-Einstufung. Die Analyse von Handelssignalen ergab ebenfalls eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Stimmung.

Fundamental betrachtet, erscheint die Aktie günstig, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 36,11 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Kommunikationsausrüstung" liegt, wodurch die Aktie als "günstig" bezeichnet werden kann.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Jedoch wurde das Unternehmen häufiger als üblich diskutiert und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, wodurch die Arista Networks-Aktie ein "Gut"-Rating erhält.