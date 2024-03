Arista Networks Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Arista Networks-Aktie zeigt, dass die Aktie in den letzten 7 Tagen überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu ist die Aktie auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft und wird daher neutral bewertet. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Arista Networks.

In Bezug auf die durchschnittliche Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite von Arista Networks bei 104,54 Prozent, was deutlich über dem Branchendurchschnitt von 2,28 Prozent liegt. Somit erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Arista Networks festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht neutral bewertet.

Was die Dividendenpolitik betrifft, schüttet Arista Networks derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Kommunikationsausrüstung. Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".