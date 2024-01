Arise Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Die technische Analyse der Arise-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 45,45 SEK einen positiven Abstand von +6,17 Prozent vom GD200 (42,81 SEK) aufweist. Dies wird als "Gut"-Signal bewertet. Darüber hinaus liegt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, bei 37,21 SEK. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs ein "Gut"-Signal erhält, da der Abstand zum GD50 bei +22,14 Prozent liegt. Zusammenfassend wird der Kurs der Arise-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Anleger-Sentiment für die Arise-Aktie ist positiv, wie Diskussionen in den sozialen Medien zeigen. Es wurden ausschließlich positive Meinungen veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktivität im Netz hinsichtlich der Diskussionsintensität mittel ist und daher eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung hin. Insgesamt ergibt sich damit für Arise in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Arise-Aktie liegt bei 38, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu zeigt der RSI auf 25-Tage-Basis einen Wert von 25,97, was bedeutet, dass Arise hier überverkauft ist. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Arise.