Arise Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für einen Zeitraum von 7 Tagen wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100 normiert. Der RSI für Arise beträgt 76,92 und wird daher als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25, der für 25 Tage berechnet wird, beläuft sich auf 60,8, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Zusammen ergibt sich ein Gesamtrating von "Schlecht".

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt ebenfalls ein "Schlecht"-Rating für Arise. Der GD200 des Wertes liegt bei 40,95 SEK, während der Aktienkurs von 37,6 SEK um -8,18 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 42,52 SEK, was einer Abweichung von -11,57 Prozent entspricht und somit auch als "Schlecht" bewertet wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz wird Arise insgesamt als "Neutral" eingestuft. Die Diskussionsintensität zeigt die übliche Aktivität im Netz, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen auf, was wiederum zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Das Anleger-Sentiment, ein wichtiger Stimmungsindikator, ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung für Arise. Die Aktie stand zuletzt im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, jedoch gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.