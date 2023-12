Arise Aktie: War die Aufregung umsonst?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" eingestuft, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral betrachtet. Der RSI der Arise liegt bei 66,67 und wird daher als "neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 24,78 und wird als "gut" bewertet.

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien zu Arise ist insgesamt positiv. In den letzten zwei Wochen wurden hauptsächlich positive Themen in den Diskussionen erwähnt, was zu einer Gesamtbewertung von "gut" führt.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung in Bezug auf Arise in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, was ebenfalls zu einer "neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) von Arise bei 42,79 SEK, was zu einer "neutral"-Einstufung führt. Der Aktienkurs liegt bei 44,7 SEK, was einem Abstand von +4,46 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 36,49 SEK, was einer Differenz von +22,5 Prozent entspricht und somit ein "gut"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "gut" basierend auf den beiden Zeiträumen.