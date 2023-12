Arisawa Mfg Aktie: Das war ja klar …

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Bewertung von Aktien. In letzter Zeit war auch die Aktie von Arisawa Manufacturing Gegenstand von Diskussionen in den sozialen Medien. Es gab jedoch weder besonders positive noch negative Reaktionen. Darüber hinaus haben sich die Meinungen auf dem Markt in den letzten Tagen weder stark positiv noch negativ mit Arisawa Manufacturing befasst. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse des Anleger-Sentiments.

Hinsichtlich der fundamentalen Daten liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 24, was bedeutet, dass die Börse 24,03 Euro für jeden Euro Gewinn von Arisawa Manufacturing zahlt. Dieser Wert liegt 43 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 41 in der Kategorie "Elektronische Geräte und Komponenten". Folglich wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft, da sie unterbewertet ist.

In Bezug auf die Dividende weist Arisawa Manufacturing derzeit eine Dividendenrendite von 4,18 Prozent auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 2,71 Prozent. Dies führt zu einer +1 Differenz im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" und somit zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index zeigt, dass die Aktie von Arisawa Manufacturing als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über unterschiedliche Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Arisawa Manufacturing-Aktie beträgt 73,13, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 55,94 eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.