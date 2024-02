Arisawa Mfg Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Laufe der Zeit zu bewerten und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Für die Arisawa Manufacturing-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 47. Auf dieser Grundlage wird die Aktie als weder überkauft noch überverkauft eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung. Der 7-Tage-RSI wird nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der 37,43 beträgt. Auch hier ist die Arisawa Manufacturing weder überkauft noch überverkauft (Wert: 37,43), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Arisawa Manufacturing.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt ein ähnliches Bild. Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen gesprochen haben, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Die sozialen Plattformen wurden ebenfalls von unseren Analysten betrachtet, die feststellten, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Die Nutzer der sozialen Medien haben in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Damit wird Arisawa Manufacturing hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Arisawa Manufacturing-Aktie mittlerweile auf 1084,86 JPY, während der aktuelle Kurs bei 1126 JPY liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +3,79 Prozent und führt zur Bewertung "Neutral". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 1080,56 JPY, was bedeutet, dass die Aktie mit +4,21 Prozent Abstand auch aus dieser Sicht als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie somit die Gesamtnote "Neutral".

