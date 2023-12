Arisawa Mfg Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Die fundamentale Analyse von Arisawa Manufacturing zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 24,03 liegt, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 41,55 in der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" ist. Dadurch ergibt sich eine Unterbewertung um 42 Prozent, weshalb der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft wird.

In der technischen Analyse wird der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet, der für Arisawa Manufacturing aktuell bei 43,24 liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Beim RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt, ergibt sich ein Wert von 55, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einstufung hindeutet. Insgesamt wird daher die Einstufung für die RSI als "Neutral" bewertet.

Im Hinblick auf Sentiment und Buzz in den sozialen Medien zeigt sich keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Arisawa Manufacturing in den letzten Wochen. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" eingestuft. Die Intensität der Beiträge zu der Aktie deutet darauf hin, dass Arisawa Manufacturing unwesentlich mehr oder weniger diskutiert wurde als normal, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.

Die Dividendenrendite von Arisawa Manufacturing liegt aktuell bei 4,18 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt von 2,73 liegt. Dies führt zu einer Differenz von +1,45 Prozent zur Arisawa Manufacturing-Aktie und einer "Gut"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik von der Redaktion.