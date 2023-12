Arisawa Mfg Aktie: Gut oder schlecht?

Arisawa Manufacturing: Aktie unterbewertet, aber neutral bewertet

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Arisawa Manufacturing liegt derzeit bei 24,03, was unter dem Branchendurchschnitt von 41,81 Prozent in der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" liegt. Aufgrund dieser Kennzahl wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung aufgrund fundamentaler Kriterien.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Arisawa Manufacturing-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 1127,82 JPY lag, während der aktuelle Kurs bei 1055 JPY liegt. Dies ergibt eine Abweichung von -6,46 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so liegt dieser bei 1070,4 JPY, was einer Abweichung von -1,44 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Arisawa Manufacturing eingestellt waren, ohne besonders positive oder negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind größtenteils neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Arisawa Manufacturing eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt erhält das Unternehmen von der Redaktion ein "Neutral"-Rating in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Für Anleger, die in die Aktie von Arisawa Manufacturing investieren, bietet sich eine Dividendenrendite in Höhe von 4,18 %. Dies liegt um 1,45 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt in der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten". Die höheren Dividenden des Unternehmens führen zu einer "Gut"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Konzerns.