Arisawa Mfg Aktie: Grund zur Freude?

Das japanische Unternehmen Arisawa Manufacturing wird momentan aus verschiedenen Perspektiven analysiert, um eine umfassende Bewertung der Aktie zu erhalten.

Von fundamentaler Seite betrachtet, zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Arisawa Manufacturing mit 40,98 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Im Branchendurchschnitt "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt das durchschnittliche KGV 41. Somit erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse weist die Arisawa Manufacturing-Aktie sowohl in Bezug auf den Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (1106,64 JPY) als auch auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1062,06 JPY) eine "Neutral"-Bewertung auf, da der letzte Schlusskurs in beiden Fällen nur geringfügig vom jeweiligen Durchschnitt abweicht.

Hinsichtlich der Dividendenrendite schneidet Arisawa Manufacturing im Vergleich zum Branchendurchschnitt Elektronische Geräte und Komponenten (4,24 % gegenüber 2,7 %) positiv ab und wird daher mit "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment zeigt aktuell keine deutlichen positiven oder negativen Ausschläge. Weder in den sozialen Medien noch auf dem Meinungsmarkt wurden in den letzten Tagen besonders positive oder negative Themen rund um Arisawa Manufacturing diskutiert. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Arisawa Manufacturing-Aktie auf Grundlage der fundamentalen Kriterien, der technischen Analyse, der Dividende und des Anleger-Sentiments insgesamt mit "Neutral" bewertet wird.