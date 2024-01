Arisawa Mfg Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz von Arisawa Manufacturing in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Die Anleger-Stimmung bei Arisawa Manufacturing in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen. In den letzten ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Für Anleger, die in die Aktie von Arisawa Manufacturing investieren, bietet sich eine Dividendenrendite in Höhe von 4,18 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von elektronischen Geräten und Komponenten. Dies bedeutet einen Mehrertrag von 1,46 Prozentpunkten, wodurch die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Gut" bewertet wird.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index (RSI) auf. Der aktuelle RSI-Wert von Arisawa Manufacturing beträgt 27,91, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und daher als "Gut" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 57, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine Einstufung von "Gut".