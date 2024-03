Aris Water Solutions Aktie: In selten guter Lage!

Die Aris Water-Aktie wird derzeit mit einem Kurs von 13,2 USD gehandelt, was einer Entfernung von +37,93 Prozent vom GD200 (9,57 USD) entspricht. Dies deutet auf ein "Gut"-Signal aus charttechnischer Sicht hin. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 9,49 USD, was einem Abstand von +39,09 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird.

Analysten haben die Aris Water-Aktie in den letzten zwölf Monaten mit 2 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Bewertungen versehen, was insgesamt zu einer langfristigen Einstufung als "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 14 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 6,06 Prozent bedeutet und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

Die Stimmungslage der Anleger hat sich im letzten Monat eingetrübt, was zu einer negativen Bewertung führt. Die Diskussionsintensität hat ebenfalls abgenommen, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aris Water-Aktie derzeit als überverkauft eingestuft wird, was zu einem Gesamtrating von "Gut" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine positive Einschätzung für die Aktie der Aris Water.