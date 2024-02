Aris Water Solutions Aktie: Jetzt geht’s rund!

Die technische Analyse der Aris Water-Aktie zeigt, dass sich der Wertpapierkurs in einem Aufwärts- und Abwärtstrend befinden kann. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 9,35 USD, während der letzte Schlusskurs bei 9,44 USD liegt, was einer Abweichung von +0,96 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Im Gegensatz dazu liegt der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt bei 8,35 USD, mit einem letzten Schlusskurs von +13,05 Prozent darüber, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird Aris Water auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Die Analysten bewerten die Aris Water-Aktie ebenfalls positiv und vergeben ein Rating von "Gut". Dies basiert auf 4 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 15,2 USD, was einem Aufwärtspotential von 61,02 Prozent entspricht und zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aris Water-Aktie als überverkauft betrachtet wird, da der RSI bei 27,06 liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 29, was ebenfalls als überverkaufte Situation betrachtet wird und zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Aris Water eingestellt sind. Es gab keine negativen Diskussionen, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Aris Water eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.

Insgesamt wird Aris Water sowohl von den technischen Indikatoren als auch von den Analysten und Anlegern positiv bewertet und erhält daher ein "Gut"-Rating.