Aris Water Solutions Aktie: Eine neue Chance!

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten insgesamt 5 Bewertungen für die Aris Water-Aktie abgegeben, wobei 4 Bewertungen als "Gut", 1 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Dies ergibt insgesamt ein "Gut"-Rating für die Aris Water-Aktie. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Aris Water vor. Die durchschnittliche Kurszielprognose der Analysten beträgt 15,2 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 62,22 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 9,37 USD. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in letzter Zeit größtenteils positiv. Überwiegend grüne Stimmungsbarometer und keine negativen Diskussionen wurden verzeichnet. An drei Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. In den vergangenen Tagen wurde ebenfalls verstärkt positiv über das Unternehmen Aris Water diskutiert. Aufgrund dieser positiven Stimmung bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Zusammengefasst ergibt sich daraus eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Aris Water liegt bei 25,84, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, beträgt 31,86, was auf eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau hinweist. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Gesamteinschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Aris Water auf 9,34 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 9,37 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt +0,32 Prozent, was zu einer Bewertung "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 8,32 USD, wodurch die Aktie mit +12,62 Prozent Abstand als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aris Water-Aktie somit eine Gesamtnote von "Gut".