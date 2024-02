Aridis Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

In den letzten vier Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild zu Aridis. Die Aktie wird daher neutral bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hingegen hat leicht abgenommen, was bedeutet, dass in letzter Zeit weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Aridis daher ein schlechtes Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel derzeit überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI für Aridis liegt bei 55,76 Punkten, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 56,51 ebenfalls eine neutrale Einstufung.

Die Dividendenrendite für Aridis beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt für diese Aktie liegt. Daher erhält das Unternehmen eine neutrale Bewertung in Bezug auf seine Dividendenpolitik.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Biotechnologie-Branche hat Aridis in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von 83,13 Prozent gezeigt. Auch im Vergleich zum Gesundheitspflege-Sektor liegt die Performance von Aridis um 87,29 Prozent unter dem Durchschnitt. Diese Unterperformance führt zu einem schlechten Rating in dieser Kategorie.