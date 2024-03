Aridis Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Weitere Suchergebnisse zu "TeamViewer SE":

Die technische Analyse der Aridis-Aktie zeigt gemischte Bewertungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt eine Abweichung von -35 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Im Gegensatz dazu liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Aridis liegt bei 48,11 und wird daher als "Neutral" bewertet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 47 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich, dass die Dividendenrendite von Aridis 2,7 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung als eher unrentables Investment.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Aridis in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt ist. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.