Aridis Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Die langfristige Meinung von Analysten zur Aridis-Aktie ist positiv, da sie insgesamt eine Bewertung von "Gut" erhalten hat, mit 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das Kursziel wird bei 10 USD angesiedelt, was einer potenziellen Performance von 14605,88 Prozent entspricht. Daher lautet die Gesamteinschätzung der Redaktion "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass die Aridis-Aktie derzeit unter dem gleitenden Durchschnittskurs liegt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der GD200 des Wertes verläuft bei 0,17 USD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 0,068 USD liegt, was einer Abweichung von -60 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt einen Wert von 0,07 USD, was einer Abweichung von -2,86 Prozent entspricht und somit zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

In den sozialen Medien war die Stimmung gegenüber Aridis in den letzten Tagen überwiegend negativ, mit sechs negativen und sieben positiven Tagen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich positiv, was zu einer "Neutral"-Einschätzung auf Basis der Anlegerstimmung führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist jedoch negativ, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt.