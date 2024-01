Aridis Aktie: Augen auf!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen über die Zeit in Beziehung. Wir betrachten den RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis für Aridis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 50,93 Punkte, was bedeutet, dass Aridis weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 55,64, dass Aridis neutral bewertet wird.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar verändern, was sich auch auf die Einschätzungen für Aktien auswirkt. Bei Aridis zeigen langfristige Diskussionen eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine positive Veränderung, was zu einem langfristig "Gut" eingestuften Gesamtergebnis führt.

Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aridis-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 0,16 USD, was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein gleitender Durchschnitt von 0,07 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt die Rendite von Aridis mit -93,47 Prozent mehr als 114 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Biotechnologie"-Branche liegt Aridis mit 106,72 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.