Ariceum Therapeutics gibt Erweiterung der Serie-A-Finanzierung auf 47,75 Mio. Euro bekannt, um seine klinische Pipeline der nächsten Generation von Radiopharmazeutika voranzutreiben

Berlin (ots/PRNewswire) -- Die neuen Investoren Andera Partners und Earlybird Venture Capital schließen sich dem bisherigen Investor Pureos Bioventures an und bringen weitere 22,75 Mio. Euro ein- Die Mittel werden für die Weiterentwicklung der klinischen Pipeline und das weitere Wachstum von Ariceum Therapeutics verwendet- Olivier Litzka von Andera Partners und Christoph Massner von Earlybird Venture Capital werden Mitglieder des Beirates von AriceumAriceum Therapeutics (Ariceum), ein privates Biotech-Unternehmen, das radiopharmazeutische Produkte für die Diagnose und Behandlung bestimmter schwer behandelbarer Krebsarten entwickelt, gibt heute den erfolgreichen Abschluss einer Erweiterung der Serie-A-Finanzierung bekannt. Nach der im Juni 2022 angekündigten Serie-A-Finanzierung in Höhe von 25 Millionen Euro wurden weitere 22,75 Millionen Euro eingeworben. Die Finanzierung stand unter der Führung der neuen Investoren Andera Partners und Earlybird Venture Capital der auch der bestehende Investor Pureos Bioventures beigetreten ist, der damit seine ursprüngliche Investition in das Unternehmen verdoppelte. Im Rahmen der Investition werden Olivier Litzka, Partner bei Andera Partners, und Christoph Massner, Principal bei Earlybird, Mitglieder des Beirates.Ariceum beabsichtigt, die Erlöse aus der Finanzierung zu verwenden, um seine klinische Pipeline voranzutreiben und das Unternehmen weiter aufzubauen, wobei der Schwerpunkt auf seinem am weitesten fortgeschrittenen proprietären Peptidderivat, Satoreotide, sowie auf dem Aufbau einer Pipeline weiterer Projekte liegt.Satoreotid ist ein radiopharmazeutisches Arzneimittel und ein Antagonist des Somatostatin-Typ-2 (SST 2)-Rezeptors, der bei vielen Krebsarten überexprimiert wird, darunter bestimmte neuroendokrine und andere aggressive, schwer behandelbare Krebsarten mit schlechter Prognose wie dem kleinzelligen Lungenkrebs (SCLC). Ariceum will Satoreotid als „Theranostikum" sowohl für die Diagnose als auch für die Behandlung von Tumoren einsetzen, die den SST 2 -Rezeptor exprimieren. Satoreotid befindet sich in der frühen klinischen Entwicklung und wurde bisher an mehr als 100 Patienten verabreicht, darunter mehr als 150 therapeutische Verabreichungen in verschiedenen Indikationen.Dr. Manfred Rüdiger, Geschäftsführer von Ariceum Therapeutics, sagte: Da Ariceum weiterhin vielversprechende Fortschritte macht, werden die neuen Mittel es uns ermöglichen, unsere klinische Pipeline für Diagnose, Überwachung und Präzisionsbehandlungen voranzutreiben, um das Leben von Menschen mit sehr schwierigen Krebserkrankungen zu verbessern. Die erneute Investition ist eine klare Bestätigung für unser Produkt zur gezielten Strahlentherapie und unterstreicht die Möglichkeiten, die radiopharmazeutische Arzneimittel bei der Visualisierung und Behandlung von Krebs bieten. Wir freuen uns sehr, sowohl Andera Partners als auch Earlybird Venture Capital in unserem Investmentkonsortium begrüßen zu dürfen und möchten unseren bestehenden Investoren für ihre fortgesetzte Unterstützung danken."Dr. Olivier Litzka, Partner von Andera Partners, erklärte diesbezüglich: „Wir bei Andera verfolgen den Bereich der Radiopharmazie schon seit einiger Zeit und haben nach einer Gelegenheit gesucht, ein überzeugendes Projekt zu unterstützen. Daher freuen wir uns nun sehr, das talentierte und erfahrene Team von Ariceum mit einem ersten klinischen Projekt unterstützen zu können, das sich auf eine sinnvolle Anwendung bei kleinzelligem Lungenkrebs konzentriert. Es ist toll, das Unternehmen bei seinem kühnen Vorhaben unterstützen zu können, durch Zukäufe und Partnerschaften eine Pipeline von Radiopharma-Projekten aufzubauen. Wir schließen uns auch einer bereits jetzt sehr starken Gruppe von Experten und führenden europäischen VCs an. Alles in allem sind wir der Meinung, dass dies eine solide Grundlage für den Aufbau eines führenden Biotech-Unternehmens im Bereich der Radiopharmazie ist."Dr. Christoph Massner, Geschäftsführer von Earlybird Venture Capital, kommentierte: „Wir freuen uns, Ariceum bei der Weiterentwicklung seiner firmeneigenen klinischen Programme zur Behandlung aggressiver Krebsarten mit schlechter Prognose zu unterstützen. Earlybird ist besonders begeistert von der Fähigkeit von Ariceum, Patienten über seinen Theranostik-Ansatz für eine Behandlung zu stratifizieren. Dadurch werden die bestmöglichen Ergebnisse für Patienten und eine attraktive Gesundheitsökonomie erreicht. Ich freue mich darauf, mit dem erfahrenen Managementteam und der starken Investorenbasis von Ariceum zusammenzuarbeiten, wenn das Unternehmen in seine nächste Entwicklungsphase eintritt."Hinweise an die RedaktionInformationen zu Ariceum TherapeuticsAriceum Therapeutics (Ariceum) ist ein privates radiopharmazeutisches Unternehmen in der klinischen Phase, das sich auf die Diagnose und Präzisionsbehandlung bestimmter neuroendokriner und anderer aggressiver, schwer behandelbarer Krebsarten konzentriert. Der Name Ariceum ist ein Anagramm von „Marie Curie", deren Entdeckung von Radium und Polonium einen großen Beitrag zur Erforschung von Krebsbehandlungen geleistet hat. Ariceums führendes zielgerichtetes systemisches radiopharmazeutisches Produkt, 177 Lu-Satoreotid-Tetraxetan („Satoreotid"), ist ein Antagonist des Somatostatin-Typ-2-Rezeptors (SST 2), der bei neuroendokrinen Tumoren (NETs) und einigen aggressiven Krebsarten wie dem kleinzelligem Lungenkrebs (SCLC) überexprimiert wird. Jede dieser Krebsarten bietet nur wenige Behandlungsmöglichkeiten und hat eine schlechte Prognose. Satoreotid wird als „theranostisches" Paar für die kombinierte Diagnose und gezielte Radionuklidbehandlung dieser Tumore entwickelt.Ariceum Therapeutics wurde 2021 gegründet und hat alle Rechte von Ipsen erworben. Ipsen bleibt Anteilseigner des Unternehmens. Ariceum hat seinen Hauptsitz in Berlin und unterhält Niederlassungen in Deutschland, Australien und der Schweiz. Das Unternehmen ist derzeit in Europa, Nordamerika und Australien tätig.Ariceum wird von einem sehr erfahrenen Managementteam geleitet und von spezialisierten Investoren wie EQT Life Sciences (früher LSP), HealthCap, Pureos Bioventures, Andera Partners und Earlybird Venture Capital unterstützt. Weitere Informationen finden Sie auf www.ariceum-therapeutics.comInformationen zu Andera PartnersAndera Partners wurde vor über 20 Jahren gegründet und ist ein wichtiger Akteur im Bereich der Investitionen in private Unternehmen in Frankreich und auf internationaler Ebene. Seine Teams verwalten über 3,8 Milliarden Euro an Investitionen in Biowissenschaften (Andera Life Sciences), Wachstums- und Buyout-Kapital (Andera MidCap, Andera Expansion, Andera Croissance, Andera Co-Invest), Sponsorless-Transaktionen (Andera Acto) und ökologischer Wandel (Andera Infra ).Andera Partners hat seinen Hauptsitz in Paris und unterhält Büros in Antwerpen, Mailand und München. Das Unternehmen befindet sich vollständig im Besitz seiner Teams, die sich aus knapp 100 Fachleuten zusammensetzen, von denen 60 Investmentexperten sind. Das Unternehmen ist als Partnerschaftsgesellschaft strukturiert und wird von einem Gremium aus 12 Partnern geleitet. Die verantwortungsbewusste und engagierte Verwaltungsgesellschaft geht regelmäßig Kooperationen mit gemeinnützigen Organisationen ein und ergreift konkrete Maßnahmen im Kampf gegen die globale Erwärmung.Das 15-köpfige Life-Sciences-Team von Andera verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der Life-Sciences-Branche sowie im Bereich Private Equity und Venture Capital. Das Team ist seit 2000 aktiv und hat über seine BioDiscovery-Fondsfamilie mehr als 1,1 Milliarden Euro aufgebracht. Derzeit investiert es aus seinem neuen Fonds BioDiscovery 6. Seit ihrer Gründung haben die BioDiscovery-Fonds in mehr als 75 europäische und US-amerikanische Biotech- und Medtech-Unternehmen investiert. Weitere Informationen: www.anderapartners.com.Informationen zu Earlybird Venture CapitalEarlybird Venture Capital konzentriert sich auf europäische Technologieunternehmen. Das 1997 gegründete Unternehmen Earlybird identifiziert und unterstützt europaweit außergewöhnliche Unternehmen in der Frühphase und begleitet sie durch ihre Wachstums- und Entwicklungsphase mit finanziellen Mitteln, strategischer Unterstützung, Zugang zu einem internationalen Netzwerk und den Kapitalmärkten. Earlybird tätigt Investitionen aus einer Familie von unabhängig verwalteten Fonds. Zu den Flaggschiff-Fonds, die sich auf die Frühphase konzentrieren, gehören Digital West (Westeuropa), Digital East (aufstrebendes Europa) und Health. Die neueren Fonds Earlybird-X (Pre-Seed in Westeuropa und Universitäts-Spinoffs) und Growth Opportunities (ein Pan-Earlybird-Wachstumsfonds) bieten noch mehr Flexibilität. Mit einem verwalteten Vermögen von 2 Milliarden Euro, 9 Börsengängen und 31 Trade Sales ist Earlybird eine der etabliertesten und aktivsten Venture Capital-Firmen Europas. Weitere Informationen finden Sie auf www.earlybird.com, auf LinkedIn (https://linkedin.com/company/earlybird-venture-capital) und Twitter (https://www.twitter.com/EarlybirdVC).View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/ariceum-therapeutics-gibt-erweiterung-der-serie-a-finanzierung-auf-47-75-mio-euro-bekannt-um-seine-klinische-pipeline-der-nachsten-generation-von-radiopharmazeutika-voranzutreiben-301799029.htmlPressekontakt:info@ariceum-therapeutics.com; Optimal Strategic Communications,Hollie Vile,Charlotte Hepburne-Scott Zoe Bolt,Elena Bates,Tel.: +44 (0) 20 3882 9621,E-Mail: ariceum@optimumcomms.comOriginal-Content von: Ariceum Therapeutics, übermittelt durch news aktuell