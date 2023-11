Arianne Phosphate Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das verwendet wird, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Arianne Phosphate heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 66,67 Punkten, was darauf hinweist, dass Arianne Phosphate weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 46,67, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung für Arianne Phosphate hindeutet.

Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Arianne Phosphate beträgt 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Arianne Phosphate liegt bei 17,84 und ist damit 94 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" bewertet werden. Diese Kennzahl signalisiert eine Unterbewertung, daher erhält Arianne Phosphate in der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

In den letzten zwei Wochen wurde Arianne Phosphate von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Trotzdem wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst ergibt dies eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für Arianne Phosphate basierend auf den genannten Kriterien.