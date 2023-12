Arianne Phosphate Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Die Dividendenrendite für Arianne Phosphate beträgt derzeit 0 Prozent, was leicht unter dem Durchschnitt für diese Aktie liegt. Daher hat das Unternehmen von unseren Analysten eine "Neutral"-Bewertung erhalten.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in Bezug auf Arianne Phosphate in den letzten Tagen größtenteils neutral. Negative Diskussionen wurden nicht verzeichnet, und an zwei Tagen war das Stimmungsbarometer positiv. Die Redaktion bewertet die Aktie daher insgesamt als "Gut".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt derzeit 17,84, was 94 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie der Arianne Phosphate aus heutiger Sicht unterbewertet ist. Deshalb erhält das Unternehmen auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Arianne Phosphate-Aktie zeigt einen Wert von 88,89 für den RSI7, was auf eine "Schlecht"-Empfehlung hinweist. Der Wert für den RSI25 beträgt 41,86, was eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.