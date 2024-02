Arianne Phosphate Aktie: Viel Lärm um nichts?

Arianne Phosphate: Aktienanalyse zeigt gemischte Bewertungen

Die Dividendenrendite von Arianne Phosphate liegt mit 0 Prozent 3,58 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3,58 Prozent für die Branche "Metalle und Bergbau". Daher wird die Aktie als eher unrentables Investment eingestuft und von der Redaktion mit "Schlecht" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Arianne Phosphate derzeit als "Neutral" einzustufen ist. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 0,32 CAD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 0,33 CAD um +3,13 Prozent darüber liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt 0,29 CAD, was einer Abweichung von +13,79 Prozent entspricht. Insgesamt wird dies als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Arianne Phosphate liegt bei 50, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beträgt 32,43, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral".

Die Aktienanalyse von Arianne Phosphate zeigt somit gemischte Bewertungen in Bezug auf Dividendenrendite, Anleger-Stimmung, technische Analyse und Relative Strength Index.