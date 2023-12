Arianne Phosphate Aktie: Interessante Aussichten?

Die Arianne Phosphate hat in den letzten 50 Tagen einen Kurs von 0,25 CAD erreicht, was bedeutet, dass sie jetzt 0 Prozent vom gleitenden Durchschnitt (GD50) entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, ist die Einschätzung jedoch "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -28,57 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Die Dividendenrendite beträgt 0 Prozent in Bezug auf das aktuelle Kursniveau, was 3,67 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Metalle und Bergbau, 3,67) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Arianne Phosphate-Aktie eine Bewertung von "Schlecht". Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Beziehung zum aktuellen Aktienkurs.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite der Arianne Phosphate mit -30,56 Prozent mehr als 20 Prozent darunter. Die Branche "Metalle und Bergbau" verzeichnet eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -10,58 Prozent, wobei die Arianne Phosphate mit 19,97 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Arianne Phosphate wird sowohl der RSI7 als auch der RSI25 betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 66,67 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 53,13 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält das Arianne Phosphate-Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.