Ariana Aktie: Die nächste Hiobsbotschaft!

Der Aktienkurs von Ariana hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -28,33 Prozent erzielt, was 11,73 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -16,61 Prozent, und Ariana liegt aktuell 11,73 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Ariana mit 0 Prozent 8,85 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Metalle und Bergbau" weist eine durchschnittliche Dividendenrendite von 8 Prozent auf. Daher wird die Aktie als ein unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ariana mit einem Wert von 13,85 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 36,54. Daraus ergibt sich eine Unterbewertung von 62 Prozent, weshalb der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Ariana derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 2,5 GBP, während der Kurs der Aktie bei 2,25 GBP liegt, was einer Abweichung von -10 Prozent entspricht. Allerdings ergibt sich auf Basis der vergangenen 50 Tage ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 2,13 GBP, was einer Abweichung von +5,63 Prozent entspricht. Damit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert eingestuft. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".