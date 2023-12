Ariana Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Die Dividendenrendite von Ariana beträgt derzeit 6,14 Prozent, was über dem Mittelwert von 5,09 Prozent liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung von unseren Analysten.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz wird die Aktie von Ariana neutral bewertet. Die Diskussionsintensität war durchschnittlich, und die Rate der Stimmungsänderung blieb in den letzten Monaten weitgehend unverändert.

Vom fundamentalen Standpunkt aus betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ariana bei 7,61, was unter dem Branchendurchschnitt von 37,44 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien erhält.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Ariana-Aktie aus charttechnischer Sicht negativ bewertet. Der Schlusskurs lag am letzten Handelstag bei 2,1 GBP, was einem Unterschied von -17 Prozent zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Die Aktie erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung. In der kurzfristigen Analyse erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe wie der 50-Tage-Durchschnitt liegt.

Insgesamt erhält Ariana eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.