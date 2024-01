Ariana Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der eine Aussage darüber trifft, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Ariana-Aktie beträgt aktuell 40, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage beträgt 46,67, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Somit erhält die Analyse der RSIs zu Ariana insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität zeigt, dass es während des vergangenen Monats keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat deutet darauf hin, dass die Aktie weder viel noch wenig Beachtung erfährt. Daher erhält die Ariana-Aktie auch in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite der Ariana-Aktie um mehr als 12 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche liegt die Rendite deutlich niedriger. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Ariana aktuell bei 2,48 GBP, während der Aktienkurs selbst bei 2,3 GBP liegt, was einem Abstand von -7,26 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 2,15 GBP, was einer Differenz von +6,98 Prozent entspricht. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".