Ariana Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Die technische Analyse der Ariana-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 2,29 GBP liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 2,2 GBP weicht um -3,93 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1,95 GBP), so liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+12,82 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Ariana-Aktie somit ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Die Dividendenausschüttung von Ariana liegt derzeit unter dem Branchendurchschnitt für Metalle und Bergbau um 7,77 Prozentpunkte (0 % gegenüber 7,77 %), wodurch die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Ariana-Aktie kurzfristig überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Auf der 25-Tage-Basis wird das Wertpapier jedoch als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche hat die Ariana-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -2,81 Prozent gezeigt, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.